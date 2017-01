Sterrenkijken voor kinderen

Volkssterrenwacht 'De Jager' houdt 2 februari een speciale kijk- en doe-avond voor kinderen vanaf negen jaar. Bij helder weer kunnen de kinderen door de telescopen kijken naar de maan, Venus en Mars. Er is uitleg over de sterrenbeelden en over de bewegingen van de aarde, de maan en de planeten in het zonnestelsel. Aanvullend kan iedereen een eigen draaibare sterrenkaart in elkaar knutselen

De avond duurt van 19:00-20:30 uur, in het Observatorium bij Ecomare. Bij bewolkt weer wordt deze kijkavond verschoven naar dinsdag 7 februari. Er zijn geen kosten aan verbonden. (Groot)ouders zijn ook welkom. Aanmelden per email op wimjane@texel.com of tel. 06-4555 2708. Onder opgave van e-mailadres of telefoonnummer i.v.m. mogelijke laatste wijzigingen.





Justin Segerink van Justin Sinner Pictures maakte deze prachtige foto van zijn dochter onder een sterrenlucht.