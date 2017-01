Grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal op Texels strand

De Noordzeekust van Texel ligt bezaaid met Coca Cola-verpakkingsmateriaal. De grote hopen plastic zijn waarschijnlijk afkomstig uit één van de vijftien containers die vrachtschip Red Cedar van de week verloor voor de Texelse kust.

"Ik heb me wel eens druk gemaakt om lintjes van ballonnen, maar dit is echt heel veel plastic. Soms wel bergen van drie meter lang", laat strandjutter Maarten Brugge weten. Naast het verpakkingsmateriaal vond hij ook veel bakjes van foam. Een aantal nam hij meer naar huis. "Zoveel heb ik er nooit tegelijk gezien." Hij vond het verpakkingsmateriaal onder meer van paal 17 tot de Slufter, maar ook van De Hors kwamen al meldingen over het aangespoelde plastic.

Naast de plastic rotzooi, trof de jutter ook een grote boei aan. De meest bijzondere vondst die hij deed was echter een grote burgemeester. "Ik liep van de week met journalisten over het strand en die vonden het maar vreemd dat ik zo enthousiast was over een dode meeuw. Ik heb nog geprobeerd uit te leggen dat die vondst veel bijzonderder is dan de containers. Dit is pas de tweede keer dat ik er één vind. De grote burgemeester is vandaag opgehaald voor onderzoek", vertelt Brugge.







Zonder te klagen was de jutter wel een beetje jaloers op de jutters op Vlieland en Terschelling. Daar werden diverse sportartikelen gevonden.

