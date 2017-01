Maanvis aangespoeld op strand nabij De Muy

Op het strand, ter hoogte van De Muy vonden wandelaars zaterdag een maanvis, dat meldt Ecomare. Met zestig centimeter was het nog maar een kleintje, want maanvissen kunnen vier meter lang worden. In deze tijd van het jaar trekken maanvissen van het noorden naar het zuiden. Daarbij lopen ze risico om in de Noordzee terecht te komen. De vissen zijn oceanen gewend en hebben geen ervaring met ondiep water. Zo komt het dat er elke winter wel enkele op het strand worden gevonden.

Deze winter is er al twee keer eerder een dode maanvis op het strand gevonden, één in Oostvoorne en de andere bij Renesse. Ze worden elk jaar wel gemeld, maar in sommige jaren worden er opvallend veel gezien. Het is onbekend hoe dat komt. Het strandingseizoen is december-januari. Meestal zijn ze kleiner dan een meter, dat betekent niet volgroeid. Op Texel werd in 2015 voor het laatst een maanvis gevonden.