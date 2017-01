De storm zorgt traditiegetrouw voor mooie plaatjes. Sytske Dijksen, Jitty Leyen en Jett Ruigrok lieten zich niet tegenhouden door het onstuimige weer en stuurden deze prachtige platen naar de redactie.





De Schorren kwamen onder water te staan (Jett Ruigrok).





De schade in Oudeschild bleef beperkt. Een mooi gezicht is het wel (Foto's Jitty Leyen).





Na Oudeschild nam Jitty Leyen ook een kijkje op het strand onder de vuurtoren en bij de Volharding, waar de tafel bijna in zee staat.



De afslag bij paal 9 gaat nog wel even door (Foto: Sytske Dijksen).