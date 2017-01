Eerste pups in de zeehondenopvang van Ecomare

In de zeehondenopvang van Ecomare zijn de eerste grijze zeehondenpups binnen gebracht.

De jongen zijn door de kerststorm van hun geboorteplek gespoeld en verzwakt geraakt. Totdat ze voldoende zijn aangesterkt blijven ze in de quarantaine. Bezoekers kunnen ze via de ramen bekijken.

De pups worden geboren met een dikke witte winterjas, tegen de kou. Met die lange haren is het lastig zwemmen, dus gaan ze bij voorkeur niet te water. Soms gebeurt dat toch, bijvoorbeeld bij heel hoog water of tijdens stormen. Dan kan het voorkomen dat moeder en jong elkaar in het natuurgeweld kwijtraken. Ook jonge zeehonden die al gespeend zijn kunnen door stormen in de problemen raken. Ze kunnen nog niet goed genoeg voor zichzelf zorgen en raken verzwakt.

In de eerste weken na de geboorte drinkt het jong alleen vette melk. In die tijd komen de pups zo'n 1,5 tot 2 kilo per dag aan. Dat moet ook wel, want na een week of drie worden ze door hun moeder verlaten, verliezen ze hun lange haren en moeten ze het zelf uitzoeken. Soms blijven de jongen nog weken tot een maand op de kant zonder moeder voordat ze te water gaan. Eenmaal klaar om te zwemmen moeten de jonge zeehonden zelf leren dat vissen eetbaar zijn en hoe ze ze moeten vangen.

Voor de pasgeboren jongen is rust van levensbelang. Hoe meer kans het jong heeft om melk te drinken, hoe meer vetreserves hij opbouwt voor de tijd waarin hij op eigen benen moet gaan staan. Hoewel de meeste jongen op droge zandeilanden op het wad worden geboren, komen er ook wel eens moeders met jongen op het strand terecht. Omdat de jonge zeehonden het water nog niet in gaan, kunnen wandelaars de pups daar van dichtbij benaderen. Hierdoor durft de moeder het strand niet meer op te komen en gaat kostbare opvettijd verloren. Daarnaast kost stress een hoop onnodige energie. Gun de zeehonden daarom hun rust en ruimte en geniet op grote afstand, met een verrekijker, van het prille zeehondengeluk.