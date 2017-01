Giel Witte uitgeroepen tot Vogelaar van 2017

Giel Witte is uitgeroepen tot Vogelaar van 2017. De bokaal werd zondag uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp. Witte is de derde Texelaar die deze eretitel ontvangt.

Volgens Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum is Giel Witte een vogelbeschermer pur sang. "Veel van zijn tijd besteed Giel direct of indirect aan het beschermen van de vogels op Texel. Zo is Giel als bestuurslid actief in de Vogelwerkgroep Texel en daar coördineert hij veel onderhoud van de vogelkijkpunten op Texel. Dankzij het enthousiasme van Giel zijn veel andere mensen ook naar vogels gaan kijken."