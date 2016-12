Opnieuw hond vermist

Wie heeft deze hond gezien? Sinds 29 december is Arrow vermist. De riem van de 'Basenji' schoot uit de hand van de eigenaar, waarna de hond vanaf het strand bij paal 17 richting de bossen bij Ecomare rende. Daar is de bruin-witte hond voor het laatst gezien. Hij had toen zijn riem nog om.

Mensen die de tweejarige reu gevonden hebben of tips hebben over zijn verblijfplaats, wordt verzocht contact op te nemen met Rianne Cornelissen via e-mailadres jantjecal@hotmail.com of telefoonnummer 0638227073

Andere kenmerken van de hond: Krulstaart, spitse oren, klein, heeft blauwe riem om. Arrow is niet makkelijk benaderbaar, dus een rustige aanpak is geboden. De ontwikkelingen zijn te vinden op de speciale Facebookpagina voor vermiste honden. Een grootschalige zoekactie, mede vormgegeven via sociale media, leidde eerder dit jaar tot het terugvinden van de vermiste hond Bisou.