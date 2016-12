IJsduiker geeft geheimen prijs

De ijsduiker die op 11 november dood werd gevonden het strand van Vlieland, is waarschijnlijk gestorven van de honger. Dat blijkt uit de snijsessie die zaterdag werd gehouden in het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp. Er kwam het nodige publiek af op deze bijzondere gebeurtenis. De ijsduikers komen maar zelden voor langs de Nederlandse Kust

De ijsduiker woog ruim 1700 gram. Dit is opmerkelijk licht voor deze zeldzame vogelsoort. Toen de vogel helemaal opgemeten was en op uiterlijke beschadigingen gecontroleerd werd ie opengesneden. Uiterlijk bleek het een vogel zonder beschadigingen. Zij was licht en mager. Wel een adulte vogel want de vogel was nog bijna helemaal in zomerkleed. Dit past wel in het beeld want de vogel is 11 november dood gevonden en de rui zomer naar winterkleed van deze vogels begint ergens medio oktober. Het snijden moest heel voorzichtig want de vogel moet ook nog opgezet worden.





Inwendig had de vogel geen zichtbare ziekten of tumoren. Het bleek om een vrouwtje te gaan. In de maag werden zoals verwacht steentjes aangetroffen. Deze vogels hebben stenen in de maag omdat ze daarmee de graten van vissen en schilden van kreeften beter kunnen kraken. Er werden zeven, voor vogels, grote steentjes aangetroffen. Denk maar aan kiezels. Daarna was de 120 cm lange darm aan de beurt. Hier werd bijna niets gevonden. Twee scharen van kreeften. Het lijkt erop dat deze vogel door honger is omgekomen. Bijna alle borstspieren waren al verteerd. Aldus Mardik Leopold van wageningen marine research. Op de snijsessie kwamen diverse mensen af die de uitleg en toelichting erg leuk vonden. Door het vakkundig snijden van Mardik kwam er bijna geen bloed vrij en bleef de vogel netjes. De vogel wordt geprepareerd en tentoongesteld in het Vogelinformatiecentrum .