Texelse kottervisser schiet collega te hulp

De Texelse kotter TX21 van schipper Richard van der Vis heeft gisteren bijstand verleend bij het lostrekken van een Urker collega van de UK266 die was vastgelopen bij de Noordzeekust van Zuid-Holland nabij Ouddorp.

Op zijn Facebookpagina doet de schipper verslag van de actie: "rond de middag hebben we samen met de Veronica van KNRM Ouddorp drie pogingen gedaan om de UK266 van de droogte af te krijgen. De branding en het zakkende water maakte het er allemaal niet gemakkelijker op. De KNRM heeft twee bemanningsleden van van de UK266 van boord gehaald en bij ons aan boord gebracht. Tijdens de derde poging leek het er sterk op dat het ging lukken. De UK266 begon bij te draaien en de kop begon langzaam naar dieper water te komen. Helaas brak toen wederom de sleeptros. Inmiddels waren er diverse grotere reddingsboten ter plaatse gekomen. Een van die reddingsboten heeft toen nog een poging gedaan maar ook die sleeptros brak. Er was inmiddels een sleepboot gekomen. De KNRM heeft toen zijn sleeptros naar de kotter gebracht. Daarna zijn de twee bemanningsleden van de UK266 van boord gehaald en konden wij onze reis vervolgen."

Uiteindelijk kon het schip pas in de late avond losgetrokken worden, dat meldt dagblad De Stentor. Het schip ligt nu afgemeerd voor de visafslag van Stellendam. Volgens de eigenaar is over de schade nog niet veel bekend. Tegen De Stentor vertelt hij het volgende: "Dat is nog lastig te zeggen. Eerst zal moeten blijken of er iets aan de boot beschadigd is. Maar het kost in ieder geval een dagvangst aan garnalen.''