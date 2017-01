De Texelse schapenfokkers houden komende zaterdag de jaarlijkse winterkeuring in manege Akenburg. De keuring begint om 12:15 uur.

Er worden oude rammen, rammen geboren in 2015, ramlammeren en ooilammeren gekeurd. Alle dieren worden gewogen. Er is weer veel animo voor de jeugdrubriek, waarin kinderen met een ooilam door de ring gaan. Er is een verloting met als hoofdprijs een ooilam. Keurmeesters zijn Johan Knaap en Wout Rodenburg.