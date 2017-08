Taakstraf na overtreden rijverbod

Een 31-jarige man uit De Koog heeft woensdag voor het overtreden van een rijverbod veertig uur taakstraf gekregen van de politierechter in Alkmaar. In maart werd hij betrapt achter het stuur van een auto, terwijl zijn rijbewijs vijf jaar daarvoor al was afgenomen.

Met het vonnis kwam de Texelaar goed weg. De officier van justitie had bovenop de taakstraf een week voorwaardelijke celstraf geëist. Daarmee matste ze de verdachte nog, benadrukte ze, "want normaal staat hier gewoon twee weken cel op". Los daarvan wilde ze dat ook een voorwaardelijke taakstraf (veertig uur) die de man vorig jaar kreeg opgelegd ten uitvoer werd gelegd. "Omdat u in uw proeftijd nu eenmaal geen strafbare feiten mag plegen en dat heeft u wel gedaan."

De aanklaagster ving op beide punten bot bij de rechter, die een week voorwaardelijke celstraf weinig tot niets vond toevoegen. De voorwaardelijke taakstraf van vorig jaar hoeft de Texelaar van haar bovendien niet uit te voeren. Die had betrekking op een geval van mishandeling en vernieling, "een totaal ander type delict" dan het overtreden van een rijverbod, aldus de rechter. Ze verlengde wel de destijds opgelegde proeftijd met een jaar.

De Texelse kok raakte zijn autopapieren kwijt nadat hij in 2011 stomdronken achter het stuur had gezeten. Hij kreeg duizend euro boete en een rijverbod van negen maanden. In 2012 werd bepaald dat hij zijn rijbewijs pas terug zou krijgen als hij bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een speciale gedragscursus over alcoholgebruik in het verkeer zou voltooien. Dat deed de man nooit, maar toen hij eind vorig jaar een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) kreeg dat hij zijn verlopen rijbewijs kon verlengen, meende hij dat de tijd zijn werk had gedaan. "Gebrek aan geld" weerhield hem er echter van de nieuwe papieren direct aan te vragen, zei hij. Dus kon het gebeuren dat hij zonder rijbewijs in de auto stapte.

Met de brief zaaide de RDW veel te veel verwarring, betoogde de raadsman van de Texelaar, die meende dat zijn cliënt weinig viel te verwijten. Maar dat vond de officier van justitie een fabeltje. "Meneer is ongeschikt bevonden om auto te rijden. Zijn geschiktheid kan pas worden beoordeeld als hij de CBR-cursus heeft doorlopen en ook dat staat in dezelfde brief heel duidelijk omschreven." Op dat cruciale punt vond ze de rechter wél aan haar zijde. "U had kunnen en moeten weten dat u helemaal niet mocht rijden", zei ze, vlak voordat ze de veertig uur taakstraf oplegde. Die wordt vervangen door twintig dagen zitten als de Texelaar de onbetaalde arbeid niet verricht.