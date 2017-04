Emoties, ongeloof en hard juridisch gevecht in Alkmaars gerechtsgebouw

Paul en Rosalinda van Dijk horen volgende week donderdag of zij restaurant Ribhouse Texel in De Koog kunnen blijven runnen tot en met de beslissing die het Amsterdamse gerechtshof in hoger beroep over hun zaak neemt. Dit bleek donderdag aan het einde van een spoedkortgeding bij de rechtbank in Alkmaar.

In de spoedzaak kwam het echtpaar in opstand tegen de beslissing van de rechter vorige week om het huurcontract tussen Van Dijk en eigenaar Frits Langeveld – die de zaak had aangespannen - per direct te ontbinden. Van Dijk moest binnen zeven dagen ontruimen, op straffe van €5.000,- boete per dag die hij te laat was. Aanleiding was een huurachterstand van bijna €80.000,- over 2015 en 2016. Over de periode 2012 tot en met 2014 zijn beide partijen nog in een aparte rechtszaak verwikkeld. Daarin gaat het om een bedrag van €60.000,- dat Langeveld nog tegoed zegt te hebben. Van Dijk zegt dat er geen betalingsachterstand is.

De huidige exploitant tekende vorige week direct hoger beroep aan tegen het vonnis. Hij moest tegelijkertijd terug naar de rechtbank voor een spoedprocedure, omdat Langeveld de ontruiming niet wenste op te schorten totdat het gerechtshof definitief duidelijkheid geeft. "Het is ongelooflijk dat dit allemaal gebeurt", zei Van Dijk donderdagochtend in de rechtbank. "Als 'Goede Tijden, Slechte Tijden' van dit script zou weten, zouden ze het zo willen hebben."

Emotioneel

Zijn insteek was en is duidelijk: hij wil dóór met Ribhouse Texel, het vroegere Talk of the Town, dat hij in 2012 begon te exploiteren. Emotioneel benadrukte hij donderdag zijn verbintenis met het restaurant, zijn werk, zijn medewerkers en zijn sociale betrokkenheid bij de gemeenschap. "Frits mag al mijn geld hebben", zei hij. "Het geld boeit me niet. Het gaat me om mijn werk, onze mensen."

Zijn advocaat Vera Hartkamp hakte het vonnis van vorige week in mootjes. Het door Langeveld aangespannen kort geding van half maart was gezien de nog lopende procedure "prematuur", het vonnis noemde zij "onvoorstelbaar" en een "aaneenschakeling van feitelijke, juridische misslagen". "Ons gemotiveerde verweer is door de rechter geheel ongemotiveerd gepasseerd". Tegenover kortgedingrechter E. Kanninga betoogde zij verder dat de ontruiming "niet gerechtvaardigd" is en bovendien de financiële ondergang van een compleet gezin inluidt. "En dan hebben we het nog niet over de vijf medewerkers die van het ene op het andere moment hun baan verliezen."

Zij benadrukte daarnaast dat sinds afgelopen maandag "een acute noodsituatie" is ontstaan. Die dag liet Langeveld het vonnis door een deurwaarder betekenen en liet hij beslag leggen op alle bankrekeningen van het echtpaar Van Dijk. "Het bedrijf is volledig lamgelegd", aldus Hartkamp, die de stap van Langeveld als "onnodig en overbodig" betitelde en de rechter wees op het beslag dat hij eerder al legde op de woning van Van Dijk. "Daarop zit een overwaarde van ruim drie ton, meer dan genoeg om alle claims van Langeveld af te dekken", zei zij.

Namens Langeveld wees raadsman Steven Arnold de rechter erop dat er maar twee gronden zijn waarop zij de uitspraak van vorige week (deels) kan herroepen: of er moeten sinds dat moment volledig nieuwe ontwikkelingen in de zaak zijn, of het vonnis moet blunders bevatten. "Geen van tweeën is aan de orde", zei hij. "Het vonnis van vorige week, daar is geen speld tussen te krijgen. Nieuwe feiten zijn er niet en dat de gevolgen ingrijpend zouden zijn, heeft ook de rechter vorige week onderkend."

Haast

Langeveld heeft bovendien haast. Hij heeft in de personen van Liesbeth Deen en Tom Prins al nieuwe exploitanten klaar staan, zei hij. Op 1 mei willen zij van start en tekenen in eerste instantie voor anderhalf jaar. In de winter van 2018/2019 volgt dan een drie maanden durende renovatie van het restaurant. Deze maand komt er eerst een kleine verbouwing. "Op 18 april staat de aannemer voor de deur. Dan wil ik het leeg opgeleverd hebben", zei hij. Concreet betekent het dat Van Dijk per die dag de sleutels moet overhandigen, zijn eigen spullen uit het restaurant moet hebben weggehaald en de gevel – die hij antraciet schilderde – moet hebben teruggebracht in de oorspronkelijke crèmekleuren.

In de rechtszaal zowel als na afloop benadrukte Langeveld dat hij zakelijk geen enkel vertrouwen meer in Van Dijk heeft. Het risico dat de zaak in hoger beroep anders afloopt, neemt hij op de koop toe. "Als persoon mag ik hem graag. Ik zou zo een jungletocht met hem ondernemen. Maar zakelijk wil ik niet langer samenwerken. Hij blijft voortdurend in gebreke en door het uitblijven van betalingen kom ik inmiddels zelf ook in de problemen." Van Dijk herhaalde buiten de rechtszaal zijn wens om het restaurant van Langeveld te kopen, iets waarover zij het medio 2015 al nagenoeg eens waren. Dat het voor Langeveld inmiddels een 'no-go' is, weet hij ook. "Helaas, ik zou er alles aan doen om dat mogelijk kunnen te maken. Ik neem de zaak liever vandaag over dan morgen."