Straf voor strooptocht door Den Burg

Een 46-jarige toerist die in 2013 een strooptocht hield langs winkels in Den Burg is dinsdag door de politierechter in Alkmaar veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk.

De inwoner van Montfoort pleegde tijdens zijn vakantie in een week tijd diefstallen in negentien winkels in Den Burg.

De politierechter noemde het verbazingwekkend en sprak van dwangmatig en zelfdestructief gedrag. "Het is bijna alsof u solliciteerde naar een aanhouding door de politie."

De man wist kleding, schoenen, cosmetica en allerhande prullaria te ontvreemden, totdat hij bij Mantje door de mand viel. Personeelsleden van de zaak liepen hem destijds achterna en zagen op de achterbank van zijn auto vier dure jassen liggen.

Zij schakelden de politie in, die de man aanhield. Onderzoek bracht in beeld hoe omvangrijk de buit was die hij binnen een week op het eiland had verzameld.

De man was in die tijd onder invloed van antidepressiva. De kwestie kostte hem zijn huwelijk en een jaar lang nagenoeg alle contact met zijn twee jonge kinderen. "Maar ik wil het niet als excuus gebruiken", zei hij tijdens de rechtszaak. "Wat er is gebeurd, is niet fraai. Ik schaam me enorm. Ik ben er ook van geschrokken."

De officier van justitie had weinig mededogen. De zaak was té lang blijven liggen, dat zeker, maar dat deed aan de ernst niets af. "Ik geloof best dat u een emotionele tijd heeft gehad. Maar dat is geen excuus voor dit soort strooptochten."

Zij eiste een werkstraf van 100 uur, waarvan 40 voorwaardelijk. De advocaat van de man vond dat teveel van het goede, omdat het inmiddels weer goed gaat met hem.

De strafpleiter vroeg een geheel voorwaardelijke straf, maar dat vond de rechter weer te ver gaan. Hij hield het op 60 uur voorwaardelijk. "Het blijft een gekke zaak. En het is lang geleden. Maar negentien winkels in een week: dat noem ik ernstig."