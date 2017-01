Lot Texeleventz in handen rechter

De toekomst van het nieuwe evenementenbureau Texeleventz van Monique Visch uit Den Burg ligt in handen van de kortgedingrechter in Alkmaar. Die bepaalt eind deze maand of het bedrijf de activiteiten mag voortzetten of niet.

Dat was de uitkomst van een kort geding dinsdag in Alkmaar, aangespannen door Marcel Slikker, eigenaar van onder meer Evenementenbureau Texel en voormalig werkgever van Visch. Volgens hem is zij – met onder haar arm alle kennis en kunde die ze in zijn onderneming opdeed – de deur uitgelopen en 'een kopie' van Evenementenbureau Texel gestart. Ook zou ze haar eigen mobiele nummer hebben doorgespeeld aan relaties en personeel hebben geronseld. Alles uit onvrede met de manier waarop hij zijn onderneming runde

De schade die Slikker ondervindt is groot, betoogde zijn advocaat Inge Visser. "Mevrouw Visch heeft kennis van alles wat zich bij Evenementenbureau Texel afspeelt. Ze kent het netwerk, de inkoopprijzen, de prijsafspraken, de calculatieschema's, de groepskortingen en de commissies die zijn overeengekomen." De activiteiten die Texeleventz aanbiedt zijn identiek, tot en met het busvervoer, een 'unique selling point' dat Evenementenbureau Texel via zusterbedrijf Texeltours aanbiedt. Het ergste van alles: ze zou haar plannen tot in de puntjes hebben voorbereid terwijl ze in dienst was bij Slikker. En nu heeft Texel er een evenementenbureau bij. "Wat eerst door vieren kon worden gedeeld, moet nu door vijven."

Zo hard als de verwijten richting Visch over tafel gingen, zo hard kwamen ze per kerende post weer terug. Ze was niet weggegaan uit onvrede met het beleid, aldus Visch, maar vanwege de steeds slechtere sfeer bij het bedrijf van Slikker. Ze heeft geen personeel geronseld of meegenomen en de hostesses op haar website zijn niet bij haar in dienst. Ze runt een klein eenmansbedrijfje, zonder personeel. En ze heeft geen moment misbruik gemaakt van haar positie. Via haar eigen mobiele nummer was ze bijvoorbeeld juist jarenlang bereikbaar in de weekenden om klanten te kunnen helpen als dat nodig was. "Er is nooit een probleem van gemaakt. En nu is het ineens een ding", klonk het.

De kortgedingrechter probeerde een uitspraak nog te voorkomen door de partijen naar de gang te sturen om de mogelijkheden van samenwerking te bespreken. "Het gaat tenslotte om omzet maken", sprak hij. Maar na een kleine twintig minuten was de conclusie dat samen optrekken er niet in zit. Aan twee kanten liggen de eisen en wensen te ver uit elkaar. Slikker handhaafde zijn eis: Visch moet haar plannen voor tenminste een jaar in de ijskast zetten, op straffe van een fikse dwangsom. De rechter laat beide partijen op 31 januari weten wat zijn oordeel is.