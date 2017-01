Formule en naam verdwijnen, Van Dijk blijft

Paul en Rosalinda van Dijk mogen aanblijven als exploitant van de Talk of the Town aan de Dorpsstraat in De Koog. Zij zullen dit echter wel met een andere formule en een andere naam moeten doen, zaterdag moet de exploitatie als Talk of the Town gestopt zijn.

Dit heeft kantonrechter Ward Swildens in Alkmaar bepaald in een zaak die was aangespannen door Frits Langeveld, eigenaar van het pand, de inventaris, de naam én de 'bedrijfsformule' van Talk of the Town. Langeveld wilde de volledige overeenkomst met het echtpaar ontbinden. Volgens hem is sprake van torenhoge betalingsachterstanden. Ook wil hij het pand vrij hebben omdat het dringend aan renovatie zou toe zijn.

Bij de rechter vroeg zijn advocaat half november ontbinding van de exploitatieovereenkomst, in de veronderstelling dat ook de huurovereenkomst daar onder zou vallen. Dat bleek echter een misvatting. Om ook de huurovereenkomst te ontbinden moet hij een nieuwe gang naar de rechter maken. Ook de huur van de inventaris heeft Langeveld verzuimd op te zeggen, al geldt hier volgens de kantonrechter dat de uitbaters van Talk of the Town die moeten inleveren zodra Langeveld hier om vraagt.

De kantonrechter oordeelde nog niet over de vermeende achterstand in exploitatiepenningen, die volgens Langeveld inmiddels zo'n 150.000 euro beloopt. Paul en Rosalinda van Dijk hebben tot 1 februari de tijd om de jaarrekeningen van 2012 tot en met 2015 aan Langeveld te overhandigen. Op basis daarvan kan worden bepaald of volledig aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Het echtpaar Van Dijk heeft van de kantonrechter tot 1 februari de tijd gekregen om de stukken aan te brengen. Ook kunnen zij tot die tijd bewijs aanbrengen en eventuele getuigen aanmelden die hun verhaal kunnen bevestigen dat Langeveld juist jarenlang finale kwijting heeft verleend met betrekking tot openstaande exploitatietegoeden. Langeveld betwist dit laatste, maar de rechter stelt in zijn vonnis dat die bewering "niet geheel ongeloofwaardig" is, met name omdat hij jarenlang geen aanspraak maakte op de jaarlijkse eindafrekening.

De familie van Dijk gaat verder als Ribhouse Texel.