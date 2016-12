"Ik werd wakker in het celletje"

Een 26-jarige man uit Den Burg heeft woensdag van de politierechter een voorwaardelijke celstraf van tien dagen gekregen voor de mishandeling van een postbode, afgelopen zomer. De man zelf wist van niets meer. "Ik moest mee en werd wakker in het celletje."

"Soms is het strafrecht er om te straffen, soms is het er om kansen te geven. In dit geval geef ik u een kans. Maar het is wel de laatste die u krijgt." Met die woorden leidde de officier van justitie woensdag zijn strafeis van tien dagen voorwaardelijke gevangenisstraf in. Geen directe verblijf in de cel voor de man uit Den Burg, maar pas als hij binnen twee jaar opnieuw iets strafbaars uithaalt.

De aanklager volgde daarmee het advies van een klinisch verslavingspsycholoog, bij wie de Texelaar sinds oktober onder behandeling is om zijn drankgebruik te beteugelen. Door de alcohol ging het in het verleden vaker mis en maakte hij ook in juli een flinke misstap, toen hij de postbode midden op de dag in dronken toestand tegen de grond werkte. Dat gebeurde nadat zijn hond was ontsnapt en de postbeambte op straat opmerkingen maakte over het gedrag van het dier.

In de rechtszaal bleek de Texelaar geen 'doorsnee-verslaafde'. Hij dompelde zich in het verleden regelmatig onder in alcohol om zenuwpijnen in zijn hoofd weg te drinken, pijnen waarbij een gemiddelde kater verbleekt, zo zei hij zelf. Vorige maand werd vanwege de pijnen een speciaal implantaat in zijn hoofd geplaatst, dat de komende tijd verder wordt ingeregeld. Maar het werpt nu al vruchten af, bleek woensdag.

Met het implantaat lukt het in ongeveer de helft van de gevallen al de pijnen te bedwingen en in de andere gevallen injecteert hij zichzelf met een speciale pijnstiller. Hij is 'clean' sinds begin oktober, heeft een klinische opname van drie weken achter de rug en is gesteund door de verslavingspsycholoog bezig zijn leven op de rit te krijgen. In een brief aan rechter en officier van justitie sprak de psycholoog van een "stabiele situatie, maar wel een broos evenwicht". Celstraf zou het lopende programma ernstig verstoren, betoogde zij.

Zowel de officier van justitie als de politierechter zag om die reden geen heil in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. "Het is belangrijk dat het lopende traject niet wordt doorkruist", aldus de rechter. Hij volgde de eis van de aanklager, maar benadrukte in de richting van de Texelaar wel dat het een allerlaatste waarschuwing was. "De vorige keer heb ik u gewaarschuwd dat celstraf een volgende stap zou zijn. Zover zijn we nu. U lijkt het goede pad inmiddels te hebben gevonden. Blijf daarop. En zorg ervoor dat u hier niet terugkeert."