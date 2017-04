Wat ik zeggen wou  Tragedie op Texel

Texel was tijdens de Tweede Wereldoorlog Europa's laatste slagveld waar honderden Duitsers, Georgiërs en Texelaars de dood vonden. Daarbij in het bijzonder de tien Texelaars die op 6 april 1945 bij de Mokbaai zijn geëxecuteerd na het uitbreken van de Georgische Opstand. Het is onbegrijpelijk - en dan heb ik het over het 4/5 Mei Comité - dat de herdenking van deze datum is verplaatst naar 4 mei. De datum 6 april is namelijk geschiedenis voor Texel. Het herdenken daarvan behoort los te staan van het sluiten van de kazerne De Mok. De herinnering aan dit vreselijke gebeuren moet en zal overeind blijven. Er behoort jaarlijks een herdenking te zijn van de 6de april.

Henk Spigt,

De Grie

Naschrift: Henk Spigt toog gisteren naar het Russisch-orthodox kruis naast het terrein van de Joost Dourleinkazerne om daar bloemen te leggen ter herdenking van de tien Texelaars die op 6 april 1945 door de Duitse bezetter willekeurig werden opgepakt en doodgeschoten als vergelding voor de Georgische Opstand die in de nacht van 5 op 6 april was uitgebroken. Bij het monument trof hij Aad van Gils, oud-commandant van De Mok, en Cor Kievits. Kievits was op 6 april 1945 één van de vier mannen die van de wagen wisten te springen waarmee de opgepakte Texelaars van Den Burg naar De Mok werden gebracht. Kievits is de laatste van de vier die nog in leven is. Kievits en Van Gils waren Spigt erkentelijk voor zijn eerbetoon. De Georgische Opstand duurde destijds tot 20 mei 1945, waardoor Texel als laatste slagveld in Europa te boek kwam te staan.

In 2015 werd bekend dat het voor het Korps Mariniers toen de laatste herdenking zou worden, in verband met alle veranderingen die op de kazerne gaan plaatsvinden als de Surface Assault & Training Group naar de overkant zou vertrekken. Het Texelse 4/5 Mei Comité besloot daarna de herdenkingen van 6 april en 4 mei samen te voegen. De Texelse afdeling van het Corps Oud Mariniers ijverde er toen voor om op 6 april een kleine plechtigheid bij het kruis te blijven houden.

Op onze poll op deze website de vraag of we de herdenking op 6 april bij de Mok in ere moeten houden.