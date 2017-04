De lezersfoto - Typisch Texels

Kan het Texelser dan deze foto van Henk Leyen? Het enige dat ontbreekt is misschien de zon. Maar zelfs huisfotograaf Henk Leyen uit De Cocksdorp kan niet toveren. Er kwamen veel meer mooie plaatsjes binnen.

Iedere week wordt één foto uitgekozen tot 'de lezersfoto van de week'. Deze komt in de papieren uitgave en siert een week de omslagfoto van de Texelse Courant.





Richard Heerschap maakte deze prachtige foto van broer en zus.



Deze lieflijke foto werd gemaakt door Sander Visser.



Frans Scherpenisse bracht een bezoek aan De Hors.



En deze foto kan eigenlijk maar van één iemand zijn. Marja Graaf is specialist als het gaat om zonsondergangen gecombineerd met het kerkje van Den Hoorn.

De volgende serie werd gemaakt door Aris Bremer:

















We sluiten af met een serie van Henk Leyen. Het waren zoveel foto's dat we hopen dat we ze allemaal mee hebben genomen. Mist u uw foto? Laat het ons weten, dan plaatsen we hem alsnog.