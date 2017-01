De lezersfoto - Stilte na de storm

Na een week vol prachtige stormfoto's is de rust wedergekeerd. Kijk en geniet. Wie in aanmerking wil komen voor De lezersfoto van de week in de papieren uitgave, kan deze naar de redactie sturen voor donderdag 12:00 uur. Het moet een liggende foto zijn in hoge resolutie. Tot volgende week.









Bovenstaande serie werd gemaakt door Jitty Leyen!













"Beelden van nà de storm: wild water en de happen die dat water uit de duinenrij tussen Paal 9 en Paal 12 heeft genomen. En ook het overtuigende bewijs dat Coca Cola tijdens de storm door het lint is gegaan", schrijft Aris Bremer bij bovenstaande fotoserie.





Louis Bakker uit Den Hoorn liep op het strand en schreef na zijn wandeling het volgende: "Vanmiddag tijdens een strandwandeling bij Paal 9 troffen we een verschijnsel aan dat we op het strand nog nooit eerder hadden waargenomen. Namelijk, vanuit een basaltblok bij de vloedlijn, spoot door een gaatje een klein fonteintje omhoog. We hebben er een filmpje van gemaakt. Van het filmpje zijn slechts de eerste 5 seconden goed gelukt."





Pauline Tjepkema maakte deze foto van de winterkeuring



Salko de Wolf





Marja Graaf sluit deze editie van De lezersfoto af.