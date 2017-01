De lezersfoto - Wie maakt de mooiste stormfoto en siert dinsdag de voorpagina?

Deze week een speciale editie van De lezersfoto. We maken er een wedstrijd van. Er is storm op komst en er is hoog water voorspeld. Hoog tijd om de fotografen uit te dagen. Wie maakt de mooiste foto en siert komende dinsdag groot de voorpagina van de Texelse Courant? Wordt het storm bij paal 9? Gaan we net als Ingmar de Boer hierboven voor de ondergelopen haven? Inzendingen kunnen naar de redactie gestuurd worden. Voor de voorpagina zijn op zoek naar liggende foto's in een bestandsgrootte van 1 MB of hoger. Van de week kwamen ook nog andere prachtige foto's binnen, bekijk ze hier onder.

Texel maakt zich ondertussen op voor de storm, die naar verwachting haar hoogtepunt kent tussen 14:00 uur en 0:00 uur. Het gaat om een noordwesterstorm, met mogelijke windvlagen tot honderd kilometer per uur. Morgen is het springtij, maar vandaag wordt al een zeer hoge waterstand verwacht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is er klaar voor. Op Facebook melden zij het volgende: "Daarnaast sluiten we de stuwen en gemalen op Texel. Deze staan nl. in rechtstreekse verbinding met de zee. Nabij de haven van Oudeschild dekken we een deel van de dijk af met GeoTextiel. De beschermlaag van deze dijk is beschadigd door proefboringen. Als de ontwikkelingen van het komende etmaal daarom vragen, treffen we aanvullende maatregelen"

De TESO waarschuwt dat er in verband met te hoog water mogelijk niet wordt gevaren tussen 19:00 uur en 21:00 uur. Meer informatie hierover op teso.nl. Indien de veerdienst gestremd dient te worden vanwege extreem hoge waterstanden, is dat het geval omdat de bruggen, die onderdeel uitmaken van de Rijkswaterstaatinstallatie, dan niet meer gebruikt kunnen worden om de schepen te laden en lossen. Dit heeft te maken met de maximale reikhoogte van de bruggen.









Ingmar de Boer ging van de week alvast naar de haven. Het viel mee. Vanavond wordt er hoger water ingeschat.











Nish Barnard maakte bovenstaande serie.













Deze serie maakte Tineke Mak voor ze weer naar huis vertrok.



Henk Leyen legde deze vogeltrek vast.



Bianca Schoep schrijft: "afgelopen week was ik samen met mijn vriend op Texel, in Oudeschild. Nu heb ik vooral op Texel wel mooie plaatjes geschoten, maar deze vond ik toch wel de mooiste en wilde ik delen met jullie. De foto is op 05-01-17 om 16.19 uur gemaakt in de haven, op de dijk van Oudeschild. Hopelijk vinden jullie hem ook mooi."



Foto: Marja Graaf.



We sluiten deze week af met een mooie foto van Johan Habing.

Een prachtige en veilige storm gewenst en succes met fotograferen!