De lezersfoto - Knallend het nieuwe jaar in

Het nieuwe jaar is knallend begonnen wat betreft De lezersfoto. Eerder deze week hadden we al een aantal stormfoto's online, maar er kwamen afgelopen week veel meer foto's binnen. Wij hopen dat jullie ook in 2017 de mooiste foto's met ons blijven delen!





Nieuwjaarsduik voor de meeuwen op drie januari. Foto: Aris Bremer.



Harry Weijers legde de rust in de Waddenhaven treffend vast.







Ook Henk Leyen gaat het nieuwe jaar vrolijk door met het maken van foto's.





Marleen Caelen maakte deze twee foto's.



Pieter van Overschot schoot dit prachtige tafereel.



Tineke Mak is weer vertrokken, maar niet voor ze iedereen een fijn 2017 wenste.



Sytske Dijksen legde deze lappendeken op De Hors vast.





Terwijl de winter genadeloos toeslaat, steken de eerste sneeuwklokjes hun kop alweer boven de grond. (Foto: Peter op de Beek)

Nieuwjaarsduik

We sluiten deze editie van De lezersfoto af met een aantal foto's van de nieuwjaarsduik. Het is een selectie van nog niet gebruikte foto's. Het was helaas geen doen om alle foto's te plaatsen.









Viermaal Ingmar de Boer.



De familie Van Boxter stuurde deze foto in.



Gabriëlle Botter tot slot stuurde dit plaatje in.