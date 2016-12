De lezersfoto - Juweeltjes

In alweer de één na laatste editie van De lezersfoto komt er weer een schat aan prachtige foto's voorbij, zoals de foto hierboven van het Hoornder kerkje bij ondergaande zon, gemaakt door Marja Graaf. We zijn benieuwd welke foto's komende week weer binnenkomen op de redactie.







De foto´s die Arno Bakker eerder stuurden waren blijven hangen. Maar deze juweeltjes willen we u niet onthouden. De bovenste foto spreekt voor zich, op de onderste ziet u Zwanen en ganzen op het bietenland, vanaf de Hemmerweg. De derde foto van Arno Bakker is gekozen tot lezersfoto van de week. Deze is te vinden in de krant van gisteren en natuurlijk als omslagfoto van de Facebookpagina.





Nog een foto van Marja Graaf.













Bovenstaande serie werd gemaakt door Tineke Mak.







We sluiten af met een serie van Henk Leyen.

Mocht u wel een foto hebben ingestuurd, maar vindt u hem niet terug in deze serie? Laat het even weten, dan nemen we de foto volgende week alsnog mee.