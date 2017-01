"Rijbewijs halen als ik taal beheers"

De taal leren, mensen ontmoeten en een zinvolle dagbesteding. Dat zijn enkele redenen voor de werkervaringsplekken bij Werkbedrijf De Bolder in Den Burg die sinds eind 2016 ingevuld worden door vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenoemde vergunninghouders.

Aan het woord is Yehya Basso (30), een van de eerste vergunninghouders die van deze kans gebruik mag maken. Basso is afkomstig uit Syrië en in 2015 naar Nederland gevlucht, omdat het voor hem en zijn gezin in hun thuisland niet meer veilig was. In eerste instantie kwam Basso alleen en is hij via Ter Apel en Zwolle in het asielzoekerscentrum in Den Helder terechtgekomen. Daar heeft hij een jaar gewoond in afwachting van een verblijfsvergunning. Afgelopen zomer kreeg hij die toegewezen en kreeg hij toestemming om zijn vrouw en drie kinderen van 1, 4 en 6 ook naar Nederland te laten komen. Inmiddels woont Basso een half jaar op Texel en sinds oktober vorig jaar is het gezin weer samen. Ze vinden het hier fijn: "Texel is een rustige plek om te wonen, een goede omgeving voor onze kinderen om op te groeien. Veel vluchtelingen willen in grote steden wonen, ze houden van de drukte. Ik niet, geef mij maar de rust en de ruimte zoals hier."

Sinds november 2016 is Basso werkzaam bij Werkbedrijf De Bolder, waar hij ondervloersystemen maakt. Werkleider Rutger Zoetelief legt uit: "We hebben hier verschillende afdelingen, zoals een wasserij, buitendienst, fijnmontage en een afdeling waar we ondervloerplaten maken. Als werkleider bij die laatste afdeling zorg ik ervoor dat het werk verdeeld wordt en medewerkers de juiste instructies krijgen." Het productieproces van ondervloerplaten bestaat uit verschillende stappen: op maat zagen, belijmen, beplakken met folie, inpakken, enzovoorts. Dit proces is onderverdeeld in evenzoveel verschillende werkplekken. Elke werkplek wordt door één of twee medewerkers bemand. "De werkzaamheden zijn op deze manier helder en afgebakend, zodat we de medewerkers een werkplek kunnen bieden die het best past bij hun vaardigheden op dat moment", verklaart Zoetelief.

Basso vindt het werk rustig en fijn, maar met name de structuur in zijn dag doet hem goed. "In Syrië was ik taxichauffeur en ik had een kledingwinkel, waar mijn vrouw me hielp. Ik was alle dagen bezig. Toen ik naar Nederland kwam heb ik een jaar lang niks kunnen doen, omdat er in de asielzoekerscentra weinig activiteiten georganiseerd worden. Ik ging 's ochtends lopend naar de stad om buiten te zijn, maar een doel had ik niet," vertelt Basso. "Sinds ik bij De Bolder werk heb ik nieuwe dingen kunnen leren en kom ik onder de mensen, dat komt ook mijn gezinsleven ten goede," lacht hij. "Toen mijn vrouw hier net kwam wonen hadden we veel ruzie, omdat we continu samen waren en veel hadden meegemaakt. Nu hebben we leuke dingen om over te praten."

Een van die leuke dingen is bijvoorbeeld het contact met zijn collega's. Basso ervaart dat als erg prettig. Hij waardeert vooral de gelijkheid tussen de medewerkers van alle lagen. "In Syrische bedrijven overheerst de hiërarchie, medewerkers moeten hun leidinggevende gedag zeggen, maar de leidinggevende zegt niks terug. Hier wenst zelfs de directeur ons goedemorgen", glimlacht Basso.

Op de vraag wat hij de komende jaren wil bereiken antwoordt Basso dat hij eerst graag de taal goed wil leren spreken. "Om een opleiding te kunnen doen moet je goed Nederlands spreken en begrijpen, daarom ga ik drie keer per week naar Den Helder voor Nederlandse taalles. Als ik de taal beheers wil ik hier graag mijn rijbewijs halen, want mijn Syrische rijbewijs is in Nederland niet geldig," legt Basso uit. "Uiteindelijk wil ik graag weer chauffeurswerk gaan doen. Misschien wel hier bij De Bolder, op de heftruck bijvoorbeeld."

De werkplekken bij Werkbedrijf De Bolder zijn onderdeel van de samenwerking tussen het Sociaal Team van de gemeente en het werkbedrijf op het gebied van participatie en (re)integratie. Daarnaast worden de vergunninghouders begeleid door maatschappelijk begeleiders van Vluchtelingenwerk, bijvoorbeeld met hun administratie, financiën en het aanvragen van opleidingen/cursussen. De maatschappelijk begeleiders zijn allemaal vrijwilligers uit de Texelse samenleving.