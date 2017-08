Uit ons archief - Schulpengat

De Schulpengat voer op dinsdag 18 december 1990 voor het eerst de veerhaven op 't Horntje binnen.

Kapitein Sietse Broersma stond destijds aan het roer. Volgens de Texelse Courant van donderdag 20 december voer hij de 110 meter lange boot met een snelheid van zes mijl de haven in en meerde hij de nieuwe boot vlot af. Dat gebeurde onder toeziend oog van toenmalig directeur Theo Hoogerheide.

Er moest destijds even een in de weg zittend hekje op het rijwieldek worden weggehaald, maar voor de rest paste de boot keurig in de fuik. De Schulpengat werd op 20 december 1990 officieel door de werf aan TESO overgedragen.