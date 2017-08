Uit ons archief - Roelvinken op Texel

Dries Roelvink in 2016 op het podium in De Cocksdorp. (Foto: Henk Leyen)

Dave Roelvink treedt zaterdag als DJ op op Texel. Zijn vader Dries was ook meermalen op Texel om te komen zingen.

Vorig jaar nog bij het 100 procent NL Zomerfeest in De Cocksdorp, maar ook in 2009, 2005 en 2002 meldt de krant dat Dries Roelvink op Texel was.

In 2002 was dat voor het Holland Festival dat toen nog in Den Burg werd gehouden.





Uit de Texelse Courant van 6 augustus 2002.