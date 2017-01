Haagse club breekt bunkers open

Een groep die zichzelf de Haagse Bunkerploeg noemt is de laatste tijd actief geweest op Texel. Diverse bunkers werden opgegraven en vastgelegd. Het gaat onder meer om bunkers nabij Loodmansduin en bij De Koog.

Dat het recente foto's zijn blijkt wel door de bijschriften op de website Haagsebunkerploeg.com. "De staat van de bunker (10-01-2017): De bunker is niet toegankelijk. De bunker is een manschappenverblijf voor 6 man, dit type bunker is veel gebouwd met diverse binnenmaten. Deze bunker is 5,00 lang en 3,50 breed. Deze bunker is ook niet opgetekend door de b.r.v." Op dit moment staan er foto's op van een drietal bunkers, maar de groep geeft aan dat ze 'meer bunkers hebben gevonden' en dat deze binnenkort op hun website verschijnen.

Staatsbosbeheer is niet blij met de ontwikkeling: "Het zonder onze toestemming openbreken en mogelijk in gevaarlijke toestand achter laten, stellen wij niet op prijs. Met een goed onderzoeksvoorstel geven we onder voorwaarden wel eens toestemming om gecontroleerd onderzoek te doen, inclusief het veilig (voor mensen en geschiedenis ) achter laten. Waarnemingen en vondsten moeten dan goed gedocumenteerd en bewaard worden", laat de natuurorganisatie weten.

De gemeente stelt het ongevraagd uitgraven van de bunkers ook niet op prijs, maar stelt dat het in eerste instantie een zaak is van Staatsbosbeheer en de politie. Navraag bij de politie leert dat er op dit moment nog geen aangifte is gedaan. In het verleden bezocht deze groep ook al onder meer Texla bij Den Burg. Of er spullen zijn meegenomen is nog onbekend.