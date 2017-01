De herinrichting van de Groeneplaats, een langlopend dossier. Al in 1986 pakte de krant groot uit met de geplande metamorfose van het hart van Den Burg. Het gemeentehuis is verdwenen en de ook is het plein geëgaliseerd. Toch lijkt van een complete herinrichting nog altijd geen sprake. Deze tekening komt uit de krant van 24 januari 1996, vandaag 31 jaar geleden.