Periscoop op bunker Loodsmansduin

Op de bunker bij Loodsmansduin is gisteren de periscoop geplaatst.

De periscoop is een onderdeel van het loodsproject dat uit elf onderdelen bestaat. Het loodsproject berust op twee pijlers: cultuurhistorie en een dynamisch landschap. Dit zijn belangrijke elementen voor het bijzondere zuiden van Texel en doel van het project is deze elementen te behouden voor de toekomst en te versterken, waarbij gelet wordt op landschappelijke inpasssing etc.

Het loodsproject is een initiatief geweest van de bewoners van Den Hoorn en door het Waddenfonds is er financiering gekomen om deze onderdelen om uit te voeren. Ook de Provincie, gemeente Texel en STIFT hebben bijgedragen om uit te voeren. Andere onderdelen zijn onder meer de aanleg van nieuwe wandelroutes rondom het dorp, de herinrichting van het Veerhaven terrein, de herinrichting van het dorpsplein, het aanbrengen van gevelmakelaars aan een aantal huizen in Den Hoorn, een bijdrage in de restauratie van het Walvisvaardershuisje, de inrichting tot een Schapenmuseum in de schapenboet bij Wezenspyk en de verplaatsing van deze boet uit de Mars naar het terrein van Wezenspyk en het toegankelijk maken van de wandelpaden bij Loodsmansduin voor scootmobiels en wandelwagens.