De jaarlijkse toespraak van de burgemeester, een vast ritueel in de Texelse Courant. Ook de huidige burgemeester Uitdehaag geeft in de krant vandaag een vervolg aan deze traditie. In 1978 gaf één van zijn voorgangers, de heer Engelvaart aan dat 1979 het het jaar moest worden waarin zou worden afgerekend met kustafslag. We hebben deze week weer kunnen zien dat het tot op heden nog niet gelukt is.