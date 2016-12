Uit ons archief - Kustafslag van alle tijden

De kustafslag bij paal 9 leidde tot veel verwondering en ontzag. De zee maakte haar kracht maar weer eens al te duidelijk. Dat de afslag van alle tijden is blijkt ook wel uit deze serie fragmenten van artikelen. Met name in jaren '80 was de afslag bijvoorbeeld groot.



1979



1994, het strand zou er niet zo uit gaan zien als Rijkswaterstaat had verwacht.



Smalle duinen bij De Koog in 1988.



Niet alleen de kust heeft zwaar te lijden onder de storm in 1990. De gevel van Sarasani houdt het niet.



1984.



1911.