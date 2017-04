‘Vervangende zorg’ thema Mantelzorgpodium Texel donderdag 13 april 2017

Op donderdagochtend 13 april 2017 organiseert Texels Welzijn weer een bijeenkomst van het Mantelzorgpodium Texel in De Buureton. Een mantelzorgpodium als ontmoetingsplaats voor Texelse mantelzorgers, familie en vrienden, zorgverleners, beleidsmakers en andere belangstellenden.

Op dit podium zal het thema 'Vervangende zorg' (respijtzorg) centraal staan. Want welke ondersteuning kunnen wij op Texel aan onze mantelzorgers bieden als zij de zorg voor hun naasten even aan een ander willen of moeten overdragen … omdat ze op adem moeten komen, zelf ziek zijn, gewoon een dag of een week vrij willen hebben, het werk even alle aandacht vraagt, een nacht willen doorslapen, de zorg thuis te zwaar wordt, …

Tijdens deze bijeenkomst zullen Omring, Geriant, Maartenhuis, Hospice Texel en Texels Welzijn hun verschillende diensten en mogelijkheden om vervangende zorg te bieden presenteren. En tijdens en na deze presentaties is er natuurlijk alle ruimte voor uw vragen.

Daarna gaan we, in een meer informele sfeer, onder het genot van een kop koffie of thee nog graag met u in gesprek over welke vervangende zorg op Texel mogelijk nog gemist wordt.

De livemuziek zal deze ochtend verzorgd worden door Jaap Dros.

Het Mantelzorgpodium Texel begint om 9.30u, inloop met koffie/thee vanaf 9.15u en de toegang is gratis.

Iedereen is welkom. Maar meld uw komst wel even aan in verband met onze voorbereidingen: Bel Texels Welzijn, tel. 312696 of mail welzijn@texelswelzijn.nl