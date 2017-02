Inloop voor onderhoud aan rollators

Texels Welzijn en de Omringwinkel houden deze maand en in maart inloopochtenden in de dorpshuizen voor klein onderhoud aan rollators.

Morgen (woensdag 8 februari) zijn ze van 10:00 tot 11:00 uur in de Hof in de Koog. Donderdag 16 februari zijn ze in de Bijenkorf in Oosterend en op woensdag 15 maart in 't Skiltje in Oudeschild.

Jan Zijm en Jan Nico van der Ploeg van de Omringwinkel stellen rollators af, smeren ze, controleren de remkabels en draaien indien nodig schroeven en moeren aan. Ze vertellen ook meer over de Omringwinkel.

Bezoekers hoeven zich volgens Texels Welzijn niet aan te melden, ze kunnen gewoon binnenlopen.