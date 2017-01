Diabetes-vriendelijk benefietdiner in Catharinahoeve

Restaurant Catharinahoeve staat vrijdag 10 februari in het teken van diabetes. Op deze avond wordt een diabetes-vriendelijk menu geserveerd om geld op te halen voor de Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF). De initiatiefnemers van het diner zijn Joost Hoogenbosch en Pelle van Onzen van Team Texel. Dit tweeledige team fietst voor JDRF op 18 maart een toertocht in Leiden. Voordat ze van start gaan willen ze samen een bedrag van € 3.000 ophalen.

Team Texel bestaat uit de dertienjarige Pelle van Onzen, die zelf diabetes type één heeft en Joost Hoogenbosch, vader van de zesjarige Dennis met eveneens diabetes type één. Allebei fietsen zij tijdens De Joop Zoetemelk Classic 2017 volgende maand een afstand van 150 kilometer. Joost heeft deze tocht vorig jaar volbracht in 4,5 uur. Voor Pelle wordt het zijn eerste toertocht van 150 kilometer. Pelle: "Ik fiets graag en wat is nou beter dan dit koppelen aan een stichting die mij en andere jongeren kan helpen om van type 1 naar type géén te gaan."

Het benefietdiner

Onder leiding van chefs Paul Witte en Valentijn Hillen gaat de keuken van de Catharinahoeve de uitdaging aan om een diabetes-vriendelijk menu te serveren. Dit betekent dat er ingrediënten met zo weinig mogelijk koolhydraten worden gebruikt. Verder wordt er zoutarm gekookt en is het menu aangevuld met informatie over de koolhydraatratio. Voor de jongste gasten is er ook een kindermenu.

De medewerkers van Catharinahoeve dragen vrijwillig hun steentje bij door gedurende de avond belangeloos te werken. Daarnaast wordt het diner mogelijk gemaakt door verschillende Texelse leveranciers. Voor het viergangendiner wordt een bijdrage van € 37,50 gevraagd, het kindermenu kost € 17,50 (beide exclusief dranken). Het volledige bedrag wordt overgemaakt naar de stichting JDRF. Voor het reserveren van een tafel, zie www.catharinahoeve-texel.nl/benefietdiner . Er is een beperkt aantal plaatsen. Op de website van JDRF heeft Team Texel een eigen pagina: www.teamjdrf.nl/team/team-texel , waar de tussenstand van de donaties wordt bijgehouden. Joost: "Geen enkel kind verdient deze ziekte, daarom help ik op deze manier graag mee om de ziekte te verminderen."

JDRF

De Juvenile Diabetes Research Foundation heeft de missie om Diabetes Type 1 de wereld uit te helpen. De organisatie financiert wereldwijd wetenschappelijk onderzoek naar het genezen, voorkomen en behandelen van Type 1 Diabetes. Tijdens De Joop Zoetemelk Classic 2017 rijden 30 wielrenners namens JDRF mee om samen te strijden voor een wereld waarin kinderen zorgeloos zonder diabetes kunnen spelen en sporten.