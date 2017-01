Belangstelling voor ambulancehelikopter

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft belangstelling om de ambulancehelikopter van de Friese Waddeneilanden ook op Texel te laten vliegen.

Directeur Martin Smeekes van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaat in april met de veiligheidsregio Fryslan praten over de mogelijkheden van samenwerking. Dat heeft een woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigd.

Voor de Friese Waddeneilanden is sinds 16 november in Leeuwarden een ambulancehelikopter gestationeerd om mensen met spoed van de eilanden naar het ziekenhuis te vervoeren. De helikopter is te vergelijken met een rijdende ambulance. Er zitten een piloot, een navigator en een verpleegkundige aan boord. Er staat een tweede exemplaar standby zodat de ambulancezorg vanaf de Waddeneilanden via de lucht is gewaarborgd.

De Friese ambulancehelikopter is van Medical Air Assistance van de ANWB dat vorig jaar de samenwerking aanging met de regionale ambulancevoorziening Fryslan. Het ziekenvervoer was eerst in handen van Defensie, maar die heeft het na 56 jaar afgestoten.

In hoeverre het mogelijk de bedoeling is dat de ambulancehelikopter het werk van de ambulances op Texel gaat overnemen, is volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord desgevraagd niet te zeggen. "Daar wordt nu niet over gesproken."

Op de andere eilanden is het zo dat er gewoon een ambulance op het eiland is die na alarmering meteen naar slachtoffer of patiënt rijdt. Mocht iemand naar het ziekenhuis moeten, dan steekt de ambulancehelikopter het wad over om de persoon te vervoeren.