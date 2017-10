Twee keer ziekenreis met KNRM

De KNRM in Den Helder heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee keer het ziekenvervoer van Texel naar Den Helder verzorgd.

De boot was als gevolg van onderhoudswerkzaamheden niet beschikbaar, waardoor de reddingboot van Den Helder standby lag.

Dat is vaste procedure als TESO als gevolg van onderhoud aan boot of kade niet in de gelegenheid is om's nachts een ziekenreis te verzorgen. Het kom niet vaak voor dat de reddingboot dan vervolgens twee keer op een nacht in actie moet komen.

De Helderse reddingboot heeft een ruimte waar ambulancemedewerkers tijdens een overtocht een patiënt kunnen meenemen en verzorgen.