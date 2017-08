Rommeltjesmarkt baalt van vuilnis

Ze balen ervan bij de rommeltjesmarkt in Den Hoorn. Zijn ze wekelijks in de weer om tweedehands spullen ten bate van de kerk te verkopen, wordt er vuilnis en afval gedumpt.

Maandagochtend was dat ook het geval: in de schuur waar mensen tweedehands spullen kunnen achterlaten, lagen stoelen die volgens de vrijwilligers regelrecht naar de Hamster in Oudeschild hadden moeten gaan.

"Het is triest en het gebeurt geregeld dat er afval ligt, maar daar zijn we bij de rommeltjesmarkt toch niet voor bezig."









Een stoel die vanochtend in de schuur van de rommeltjesmarkt in Den Burg werd aangetroffen.