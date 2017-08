"Komt er een IKEA op Texel?", was een vraag die dinsdag regelmatig werd gesteld.

Aanleiding was komst van een promotieteam van de Zweedse meubelgigant, dat het Waddeneiland had uitgekozen voor de aftrap voor de nieuwe campagne. Op de Groeneplaats in Den Burg stond de catalogus pop-up waarmee IKEA het land in gaat. Ter plekke werd de nieuwste catalogus uitgedeeld aan belangstellenden die de catalogus niet per post ontvangen. Op Texel was de gids nog niet eerder verspreid.

De IKEA-catalogus is met een oplage van 203 miljoen exemplaren 's werelds grootste periodieke publicatie. De gids wordt dit jaar verspreid in 52 landen in 35 talen. Nu dus ook op Texel, maar een vestiging van IKEA op Texel zit er volgens het promotieteam vooralsnog niet in.