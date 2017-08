Bijzondere verzamelingen op LEGO-dag

André Overeem bij de complete brandweerserie van Lego, die 130 stukken omvat. Het begon in 1968 met de kazerne in zijn handen.

Wat je allemaal van LEGO-stukjes kunt bouwen, was zondag te zien op de LEGO-dag in de stal van hoeve Nieuwkoop aan de Pontweg.

Er was veel belangstelling voor de dag bij de familie Bakker, in het bijzonder voor het ingenieuze bouwwerk waarin liefst 75 verschillende apparaten waren verwerkt, ronddraaiend, kantelend, heen en weer, op en neer of op andere manier bewegend. Een constructie waarbij elke onderdeel met elkaar in verbinding stond en waarin liefst 500 balletjes rond gingen in een eindeloze gang. Fascinerend om te zien hoe alles bewoog, geluid maakte en de balletjes op de meest bijzondere manieren werden voortbewogen.

En zo waren er allerlei Lego-voorstellingen te zien. High tech, zoals de zelf-ontworpen landbouwvoertuigen, kranen, treinen, boten, vliegtuigen, ruimteschepen, reddingsvoer- en vaartuigen en een andere voorstellingen. Bijzonder om te zien ook de doorsnede van een piramide in aanbouw. Ook een presentatie "MeidenLego (Friends), de enige verzameling Clikits en een verzameling met Lego van hout uit 1932.

De oproep aan Texelse kinderen om mee te doen aan een bouwwedstrijd van LEGO was niet tegen dovemansoren. De TESO-boot, strandhuisjes, een schapenboet en de vuurtoren behoorde tot de inzendingen. Uitslag: 0 tm 4 jaar Dylan Stark. 5 tm 10 jaar Tarek van Sijp 5 jr en ouder dan 10 jaar Toine en Sam Steehouder 12 jaar.





Tarek van Sijp, winnaar bij de Bouwwedstrijd voor Lego in de categorie vijf tot tien jaar