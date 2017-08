Oldtimers strijden op Texels Ploegkampioenschap

Historische ploegen en trekkers, maar ook "jong belegen" materiaal in actie tijdens het Texelse ploegkampioenschap zaterdag op het land van gebroeders Zegers bij Modestia.

Zo'n vijftien combinaties deden mee aan de jaarlijkse ploegwedstrijd in Eierland. Opdracht was de graanstoppel netjes onder te ploegen. Niet te diep, maar ook niet te oppervlakkig. De zandgrond was kruimelig en voldoende vochtig, de kwaliteit van het ploegwerk verschilde per deelnemer, maar over het algemeen lagen de veldjes er redelijk bij.

Winnaar bij de Texelse rondgaande ploegen was Piet Jongejan, tweede Giel kuip en de derde plaats was voor Jos Witte. Bij de wentelploegen leverde van de Texelaars Jan Oosterhof het beste ploegwerk. Gevolgd door Marcel Bakker en Paul Wuis op de derde plaats.

Bij de gastploegers was de eerste plaats voor Gerard Looyestein, tweede werd André Veldman en derde Co Looijestein.

Er was redelijke belangstelling voor de ploegwedstrijden.





Terwijl een vliegtuigje de landing inzet, wordt er een stukje lager geploegd.

(Foto Willem Sangers)





Jong geleerd, oud gedaan, lijkt hier het motto.

(Foto Willem Sangers)





Trekkers uit een vervlogen tijd zorgen voor een nostalgisch beeld.

(Foto Willem Sangers)