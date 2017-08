Visserskoor brengt sfeer tijdens HavenVIStijn

Volop sfeer zaterdag op de haven van Oudeschild, tijdens het HavenVIStijn, met onder meer een optreden van het Oudeschilder Visserskoor.

"Daar in het kleine café aan de haven" en andere bekende liedjes kwamen voorbij. Zoals ook "One way wind" van The Cats uit volle borst werd gezongen.

Het was druk op de haven, waar de hele middag veel te doen was, van visroken tot touwslaan, netten boeten en opgeviste botten uitzoeken. Er werd gratis gebakken, gerookte en andere vis uitgedeeld, die viel uitstekend in de smaak.