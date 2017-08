Texel als voorbeeld in NRC over aantrekken markt vakantiehuizen

Wie een recreatiewoning op Texel wil kopen, loopt het risico op Amsterdamse toestanden te stuiten. En dat betekent geregeld: meer betalen dan de vraagprijs.

Zo begint een artikel in NRC Handelsblad over het herstel van de markt voor vakantiewoningen. Door de dalende rente kiezen veel mensen er voor om hun spaargeld in een vakantiehuis te investeren. Te lezen via bijstaande link