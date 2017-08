Weer zoeken naar eigenaar 'Texels konijn'

Tierherberge Kamp-Lintfort in Duitsland is opnieuw op zoek gegaan naar de eigenaren van het 'Texels konijn' dat een paar dagen geleden clandestien per auto van Texel mee naar Duitsland reed.

Dinsdagavond meldde zich kort na publicatie over het konijn op Facebook een Duitse vrouw uit Dusseldorf die schreef dat "dat hun konijn in De Koog was". Aangenomen werd dat zij de eigenaar was - vooral omdat ze een andere foto van het konijn had bijgevoegd - maar dat bleek vandaag toch niet het geval te zijn.

Volgens de dierenopvang in de Duitse stad Kamp-Lintfort ging het om een vakantieganger bij wie het betreffende konijn ook meermalen op bezoek was geweest toen zij in De Koog op vakantie was.





Tierherberge Kamp-Lintfort zoekt dus nog even door in de hoop alsnog een rechtmatige eigenaar te vinden. Anders gaat het 'Texels konijn' naar mensen in Duitsland die belangstelling in het dier hebben.

Het dier geraakte van Texel in Duitsland, nadat het clandestien in de auto van Klaus Liesen und Margarete Wozniak uit de Duitse Moers was gestapt. Bij thuiskomst zagen zij, bij het uitladen van de auto, opeens het konijn tevoorschijn komen.

De brandweer moest er nog aan te pas komen om het dier uit te auto te krijgen, nadat het zich onder de motorkap had verschanst. Het konijn was tijdens de vakantie van de twee op Texel elke dag bij de auto komen zitten.