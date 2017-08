Opfriscursus verkeersregels: Texel stukje veiliger

Zestig Texelaars hebben afgelopen dinsdag deelgenomen aan de opfriscursus verkeersregels in De Buureton. Deze werd gegeven door rijschoolhouder Ruud Wetsteen.

Er was veel (bij) te leren, zo bleek. Zo kennen onze Duitse gasten bijvoorbeeld niet de betekenis van haaientanden op de weg. Want die bestaan in Duitsland niet. En een bekende groeten met de claxon kan je zomaar een boete van €360,- opleveren. De cursusochtend werd afgerond met een examen, waarna samen geconstateerd werd dat Texel met deze zomerscholing weer wat verkeersveiliger is geworden.

De opfriscursus werd georganiseerd door Texels Welzijn in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. De afdeling VVN Texel gaf na afloop aan dat ze dringend behoefte hebben aan een verjonging van hun bestuur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Nico Drenth, 313179 of Texels Welzijn, 312696.