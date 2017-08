Konijn reist van Texel naar Duitsland

Het konijn bij de dierenopvang in Kamp-Lintfort. (Foto: Tierherberge Kamp-Lintfort)

Het was een vreemde gewaarwording voor een echtpaar uit de Duitse stad Moers nadat zij vakantie op Texel hadden gevierd.

Een konijn dat zij tijdens de vakantie elke avond op het eiland bij hun auto zagen, bleek clandestien mee terug naar Duitsland te zijn gereisd. Een afstand van ruim driehonderd kilometer.

Het dier kwam opeens tevoorschijn toen het echtpaar terug in Moers de auto aan het leegruimen was. De brandweer moest erbij komen om het konijn uit de auto te krijgen, het dier had zich verschanst onder de motorkap.

Volgens een bericht op de site van de Duitse krant Rheinische Post is het betreffende konijn inmiddels opgenomen in een dierenopvang in de Duitse stad Kamp-Lintfort. Het dier maakt het goed.

Update: ongeveer een uur na publicatie bleek er zowaar nog een eigenaar van het konijn te zijn: een vrouw uit Duitsland die momenteel op Texel is. De dierenopvang in Kamp-Lintfort zorgt ervoor dat eigenaresse en konijn weer met elkaar herenigd worden.





De brandweer van het Duitse Moers met het konijn, nadat die uit de auto is gered.