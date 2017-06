Nationaal Park zoekt voorzitter

Nationaal Park Duinen van Texel is op zoek naar een voorzitter.

De vacature is ontstaan nadat een meerderheid van het bestuur niet meer verder wilde met Han Lindeboom als voorzitter. Wethouder Hercules neemt de taken van de voorzitter tijdelijk waar. Het stichtingsbestuur zoekt per direct een voorzitter die zich, met hart voor mens en natuur, inzet voor de ambitie om het Nationaal Park in een nog betere staat door te geven.

Nationaal Park Duinen van Texel is een afwisselend landschap van natte duinvalleien, droge duinen, bossen, heidevelden en de grootste ononderbroken duinenrij van Europa. De ambitie is het Nationaal Park in een nog betere staat door te geven, van natuur tot en met natuurbeleving. Door de grote belangstelling voor het gebied is dit een uitdagende opgave voor de samenwerkende partijen. Daarom is het bestuur op zoek naar een vaardige voorzitter die met gevoel voor alle belangen de kunst verstaat een meerwaarde te creëren voor de natuur. De werkzaamheden en gewenste competenties zijn te vinden op de website van het Nationaal Park.