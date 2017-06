Ook provincie stemt in met plan Prins Hendrikzanddijk

In navolging van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap heeft ook Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het projectplan Prins Hendrikzanddijk goedgekeurd. De plannen die dinsdag 6 juni zijn goedgekeurd, liggen nu voor een periode van zes weken opnieuw ter inzage.

In het bijgaande persbericht meldt het hoogheemraadschap: "Het plan vindt zijn oorsprong op Texel en is het resultaat van een zorgvuldige en brede maatschappelijke afweging. Een binnenwaartse versterking zou kostbare landbouwgrond vergen. Een buitenwaartse versterking in bestaand Natura-2000-gebied brengt, naast kansen, ook restricties mee. De samenwerkende partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen om binnen deze restricties het gebied zo toegankelijk mogelijk te maken. In het plan zijn een fietspad, een wandelpad en een uitzichtpunten opgenomen om te kunnen genieten van dit bijzondere gebied. De Prins Hendrikzanddijk is een waardevolle toevoeging voor het eiland en voor het Waddengebied in zijn totaliteit." Het verdwijnen van het strandje van Ceres en de afsluiting van het buitendijkse fietspad van ruwweg De Schans tot Ceres leidde op Texel tot de nodige commotie.

De plannen kunnen worden ingezien op de volgende adressen:

Het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15 te Den Burg. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136 te Heerhugowaard. Provincie Noord-Holland, provinciaal archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem, op afspraak, tel. 0235143331. De website van de provincie Noord-Holland. De website van het hoogheemraadschap.