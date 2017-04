Kinderen Fontein naar Duinrell

De groepen 7 en 8 van De Fontein in Den Burg zijn op uitnodiging van de Stichting Kinderpostzegels Nederland een dag naar Duinrell geweest.

De kinderen van groep 7 en groep 8 hadden het uitstapje gewonnen, omdat zij vorig jaar bij de beste verkopers van kinderpostzegels in Nederland hoorden.

In totaal waren vorige week in het attractiepark twintig groepen van diverse scholen uit het land aanwezig, allen tot beste verkopers uitgeroepen. Volgens de basisschool in Den Burg was het supergezellige dag.