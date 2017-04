"Geer en Goor op zoek naar Texelse ouderen"

Gerard Joling en Gordon die naar Texel komen.

Het zou zomaar kunnen nu de producer van "Geer & Goor" (Talpa tv) contact heeft opgenomen met Texels Welzijn, omdat ze voor hun programma in het nieuwe seizoen op zoek zijn naar

"Ouderen op Texel (70+)", met een klein netwerk om zich heen, die een grote of kleine wens hebben én het leuk vinden om een tot twee dagen met Geer & Goor op pad te gaan op ons eiland.

Voor meer informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met Texels Welzijn, bel 0222-312696 of mail welzijn@texelswelzijn.nl