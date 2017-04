Documenten oude vuilstort openbaar

Berichten over de voormalige vuilstort bij 't Horntje zijn voor de gemeente aanleiding documenten en andere informatie hierover in de openbaarheid te brengen.

De gemeente stelt informatie over de voormalige vuilstort 't Horntje beschikbaar via de eigen website. "De laatste tijd zijn er diverse berichten in de media verschenen over deze voormalige vuilstort. De gemeente wil iedereen de gelegenheid bieden om de documenten die de gemeente beschikbaar heeft, zoals onderzoeksrapporten uit verschillende jaren, in te kunnen zien." Ook is een vraag en antwoordenlijst opgesteld. De vragenlijst en de beschikbare documenten zijn in te zien via deze link of via de zoekterm "vuilstort".