Bibliotheek zoekt vrijwilligers CoderDojo

KopGroep Bibliotheek Texel is op zoek naar vrijwilligers die een maandelijkse CoderDojo willen begeleiden.

Bij een CoderDojo leren jonge mensen, tussen de 7 en 17 jaar, om te programmeren, websites te bouwen en meer…

De Texelse bibliotheek wil deze bijeenkomsten gaan organiseren. Het streven is om in mei van start te gaan. De bijeenkomsten zijn een keer per maand op zaterdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.

Ben je goed met computers, coderen, nieuwe technologie en vind je het leuk om met kinderen om te gaan en hen te gaan leren werken met bijvoorbeeld Scratch? Mail dan naar: m.vonk@kopgroepbibliotheken.nl of kom even langs in de bibliotheek, Drijverstraat 7 Den Burg.